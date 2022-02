[아시아경제 황윤주 기자] 대원제약 대원제약 003220 | 코스피 증권정보 현재가 19,550 전일대비 950 등락률 +5.11% 거래량 12,502,366 전일가 18,600 2022.02.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “녹십자엠에스” 말씀드렸죠? 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다내일 바로 터진다, “초대형 제2의 HMM”"흥아해운" 분명 말씀드렸죠? 초대형 후속株 하나 더! 연속 적중! close 은 보통주 1주당 0.03주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

신주 배당기산일은 2022년 1월 1일이며 신주 상장 예정일은 2022년 4월 7일이다.

