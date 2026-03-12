대원제약, 체내흡수율 높인 '리포좀 알부민킹' 출시

100% 알부민 복합물 원료에 리포좀 제형 기술 접목

대원제약 대원제약 close 증권정보 003220 KOSPI 현재가 10,460 전일대비 40 등락률 +0.38% 거래량 15,045 전일가 10,420 2026.03.12 14:17 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 대원제약, 수면용 건기식 '꿀잠샷' 올리브영·올리브베러 동시 입점 대원제약, 이랜드 킴스클럽과 손잡고 건강기능식품 14종 런칭 전 종목 시세 보기 은 자사의 고함량 알부민 브랜드 '알부민킹'의 라인업을 확장해 체내 흡수율을 높인 '리포좀 알부민킹'을 출시했다고 12일 밝혔다.

이 제품은 대원제약의 기술력을 바탕으로 영양 성분을 인체 세포막 구조와 유사한 인지질로 감싸는 '리포좀(Liposome) 제형 기술'을 적용했다. 리포좀 제형 기술은 영양 성분을 안정적으로 체내에 전달해 일반 제형 대비 체내 흡수율을 높이는 데 효과적이다.

AD

제품의 주원료로는 엄격한 품질 관리를 거친 100% 알부민 복합물을 사용했다. 리포좀 알부민킹 1병당 3만3000㎎의 고함량 단백질 배합을 적용해 효율적으로 영양을 공급할 수 있도록 설계했으며, 기존 소비자들의 선호도가 높았던 액상 앰플 형태를 유지해 섭취 편의성을 높였다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>