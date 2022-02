러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소

[아시아경제 이민지 기자] 코스닥이 상승전환한 가운데 코스피도 낙폭을 축소하고 있다. 러시아 외무장관과 미국 국무장관이 다음주 후반 회담을 진행한다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정된다.

18일 오전 11시 4분 코스피는 전 거래일 대비 0.04%(1.04포인트) 하락한 2743.05를 가리키고 있다. 이날 코스피는 장초반 2711.88까지 하락하며 1% 넘게 내렸지만 장중 2745.37 포인트까지 상승하며 상승세를 보이기도 했다.

토니 블링컨 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 다음주 후반 유럽에서 대면 회담을 진행한다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정된다. 블룸버그 통신에 따르면 미국 국무부 대변인은 미국은 러시아가 더 이상 우크라이나를 침공하지 않는다는 전제 하에 해당 일정을 수락했다고 말한 것으로 전해졌다.

기관이 순매도 규모를 줄이면서 코스피가 낙폭을 줄인 것으로 분석된다. 투자자동향을 보면 현재 기관은 현재 157억원 규모로 주식을 팔아치우며 매도 규모를 줄이고 있다. 개인은 홀로 1694억원어치 주식을 사들였다. 다만 외국인의 수급에 변화는 크지 않다. 외국인은 현물 시장에서 1543억원어치 주식을 순매도했고 선물 시장에서도 1140억원의 주식을 팔고 있다.

이에 따라 시가총액 상위 종목 가운데 일부 종목은 오름세로 전환했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,200 등락률 +1.32% 거래량 1,393,225 전일가 90,600 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합) close (0.77%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 295,711 전일가 183,500 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발현대차·기아, 3개월만에 유럽 점유율 10% '회복'…1월 판매량 '3위' close (0.27%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 555,000 전일대비 2,000 등락률 -0.36% 거래량 112,178 전일가 557,000 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파 close (0.36%)는 상승세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 900 등락률 -1.20% 거래량 6,489,057 전일가 75,000 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (-0.8%), SK하이닉스(-0.75%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 317,500 전일대비 7,000 등락률 -2.16% 거래량 274,288 전일가 324,500 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합) close (-1.69%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 634,000 전일대비 6,000 등락률 -0.94% 거래량 95,216 전일가 640,000 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세LG화학-고려대, 자연 분해 플라스틱 소재 개발 '맞손'코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파 close (-0.16%)는 하락했다.

같은시각 코스닥지수도 상승세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.54%(4.64포인트) 오른 878.86을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 장중 869선까지 내려가며 하락폭을 키우기도 했지만 이내 0.8%대 상승세를 보이며 880선으로 올라서기도 했다.

외국인의 순매도 규모가 줄면서 상승전환한 것으로 추정된다. 외국인은 현재 300억원 규모로 순매도 중이고 기관은 476억원어치 주식을 팔아치웠다. 개인은 홀로 820억원가량 순매수했다.

시가총액 상위 종목 가운데 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 348,300 전일대비 2,100 등락률 -0.60% 거래량 145,664 전일가 350,400 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파 close (0.09%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,300 전일대비 1,000 등락률 +1.42% 거래량 386,766 전일가 70,300 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파위메이드 후폭풍…게임사 발행 가상화폐 '와르르' close (1.99%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 109,200 전일대비 1,000 등락률 +0.92% 거래량 792,780 전일가 108,200 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (1.11%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 3,900 등락률 +3.09% 거래량 88,870 전일가 126,200 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락[특징주] CJ ENM, 부진한 실적에 6% ↓ close (2.85%)는 상승폭을 키우고 있다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 61,800 전일대비 1,300 등락률 -2.06% 거래량 342,651 전일가 63,100 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속 close (-2.06%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 181,000 전일대비 3,700 등락률 -2.00% 거래량 301,149 전일가 184,700 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입 close (-1.41%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 94,800 전일대비 1,300 등락률 -1.35% 거래량 396,256 전일가 96,100 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-0.83%)는 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr