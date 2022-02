중소·벤처기업 신산업 분야 지원 '경기 구조혁신지원센터' 개소

사업전환, 디지털전환, 노동전환 등 종합 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 중소·벤처기업의 신산업 분야 전환을 지원하기 위한 '경기 구조혁신지원센터'가 16일 개소식을 갖고, 경기도경제과학진흥원 11층 중소벤처기업진흥공단 경기지역본부에 문을 열었다.

'구조혁신지원센터'는 최근 탄소중립·디지털 전환 등 산업구조가 급변하는 추세에 맞춰 중소·벤처기업들의 사업 구조 혁신을 지원하고자 정부(중소벤처기업진흥공단)가 올해부터 전국 신설·운영하는 거점 기관이다.

경기 센터는 전국에서 처음 문을 연 1호 거점으로, 유관 기관과 협업 시스템을 가동해 도 내 중소·벤처기업들의 사업전환(업종 전환, 업종추가 등)과 디지털 전환(스마트공장화 등), 노동 전환 등을 지원하는 역할을 맡는다.

또한 기업들의 수요를 발굴, 기업진단부터 컨설팅, 지원사업 연계(사업전환자금, 수출 바우처, 연구개발, 고용촉진 장려금 등) 등도 추진할 예정이다.

이날 개소식에는 권칠승 중소벤처기업부 장관, 안경덕 고용노동부 장관, 이한규 경기도 행정2부지사, 유문종 수원 제2부시장 등이 참석했다.

이한규 부지사는 "급변하는 산업환경에 발맞춰 경기도 기업들도 환경친화적 산업구조 혁신과 변화가 요구되는 상황"이라며 "경기구조혁신지원센터의 사업이 성공적으로 이뤄지도록 관심을 갖고 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

