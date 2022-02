하림, '에어라인 닭다리·닭날개봉' 롯데마트서 판매 시작

[아시아경제 송승윤 기자] 종합식품기업 하림이 에어프라이어로 편리하게 조리해 맛있게 즐기는 ‘에어라인 닭다리’와 ‘에어라인 닭날개봉’을 16일부터 롯데마트 전국 오프라인 매장에서 판매한다.

‘에어라인 닭다리’와 ‘에어라인 닭날개봉’은 닭고기 부위 중 선호도가 높은 윗날개와 다리를 깨끗하게 손질해 한 팩에 담은 제품이다. 두 제품 모두 콜드체인 시스템(Cold chain system)이 적용돼 신선함을 유지한 국내산 닭고기에 천일염과 마늘가루 등으로 한차례 간을 입혀 별도로 양념하지 않아도 된다. 200도로 예열한 에어프라이어에 약 20분 내외로 익히기만 하면 감칠맛이 뛰어난 근사한 닭구이가 완성된다. 술안주는 물론 아이들 간식으로도 제격이다. 가격은 두 제품 모두 8900원이다.

롯데마트 남봉우MD는 “에어프라이어가 필수 가전 기기로 자리 잡으며 관련 제품에 대한 소비자 니즈를 충족하고자 하림의 에어라인 닭고기 2종을 선보인다”며 “부드러운 육질에 간이 알맞게 배어 남녀노소 누구나 맛있게 즐길 수 있는 닭고기를 롯데마트에서 만나보시길 바란다”고 말했다.

