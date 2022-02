KCC 작년 영업이익 3827억원…지난해 대비 185.9%↑

[아시아경제 송승윤 기자] 코스피 상장사 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 2,000 등락률 +0.54% 거래량 68,413 전일가 373,500 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천KCC, 사랑의열매 ‘희망 2022 나눔캠페인’에 10억 기부[e공시 눈에 띄네]코스피-6일 close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 3827억원으로 전년보다 185.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 14일 공시했다.

매출은 5조8749억원으로 전년 대비 15.6% 증가했으며 순손실은 585억원으로 적자로 전환됐다.

4분기 영업이익은 683억원으로 전년 동기보다 26.8% 늘었다. 같은 분기 매출과 순손실은 각각 1조597억원, 2375억원이었다.

