코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복

러시아-우크라이나 분쟁 여파

유가 상승 등 펀더멘털 흔들

코스피 2700선에서 출렁

[아시아경제 황준호 기자] 14일 오후 증시는 낙폭을 축소하는 움직임을 보이고 있지만 다양한 악재를 이겨내지 못하며 약세를 지속하고 있다.

이날 오후 2시1분 현재 코스피는 전장보다 1.29% 내린 2712.14를 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 262억원, 1294억원 규모 순매도에 나서면서 지수의 하방 압력이 커졌다. 다만 기관이 1279억원 규모 순매수 의향을 보이며 추가 하락을 막아선 상태다. 이날 오전에는 원달러 환율이 상승하면서 외인 유입도 기대됐지만 오후 들어 약세로 전환하면서 이도 여의치 않은 상황이다. 이 시각 현재 원달러 환율은 전장보다 0.05% 내린 1197.90을 기록하고 있다.

전체 종목 중에서는 141개 종목이 상승했다. 오전보다 상승 종목은 많아졌지만 상승폭은 크지 않은 상태다. 시가총액 상위 종목 중에서는 오전과 마찬가지로 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 10,000 등락률 +1.33% 거래량 52,062 전일가 754,000 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close 만이 상승세를 나타내고 있다. 1.59% 오른 76만6000원을 기록하면서 소폭 오름 폭이 커졌다. 미국 정부가 홍콩 증시에 상장된 우시바이오 등 33곳을 미검증 목록에 추가했다는 소식에 따라 반사이익을 기대감이 커진 결과로 보인다.

이에 따라 이날 증시에서 의약품(0.84%) 업종만이 유일하게 상승세를 나타내고 있다. 삼성바이오로직스 외에도, 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 37,050 전일대비 600 등락률 +1.65% 거래량 11,902,471 전일가 36,450 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 임상3상완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한번의 역사 기록!치료제 드디어 나온다! 임상3상 역대급 NEW바이오株 갑니다"지에스이" 분명 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 바로 터집니다 close 4.25%, SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 4,000 등락률 +2.56% 거래량 545,764 전일가 156,000 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스, 중남미에 376억 규모 수두백신 공급코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대SK바사 생산 노바백스 백신 국내 도입 시작 close 2.88%, 일성신약 일성신약 003120 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 2,400 등락률 +3.05% 거래량 7,057 전일가 78,800 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 일성신약, 지난해 영업손 18억원…전년比 적자지속일성신약, 보통주당 750원 현금배당 결정일성신약, 지난해 영업손실 19억…전년비 적자폭 47% 증가 close 2.79% 등이 오름세를 지키고 있다.

반면 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 1,500 등락률 -2.00% 거래량 11,024,119 전일가 74,900 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력 close 는 1.74% 내린 7만3600원을 기록하고 있으며, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 13,000 등락률 -2.70% 거래량 969,039 전일가 482,000 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아[비상, K-배터리]미국 내 건설 중 생산설비 13개중 11개는 'K-배터리'[비상, K-배터리]기술경쟁하기도 바쁜데…美·中 사이 정치리스크까지 close 도 0.41% 내린 48만원을 나타내고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 322,500 전일대비 5,000 등락률 -1.53% 거래량 358,236 전일가 327,500 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 나 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 2,800 등락률 -3.05% 거래량 3,641,307 전일가 91,700 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 는 각각 1.37%, 3.05% 내려갔으며 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 176,500 전일대비 6,500 등락률 -3.55% 거래량 1,116,236 전일가 183,000 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안물류난 영향에 HMM 작년 영업익 7兆 전망…한국 4번째 close 나 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 527,000 전일대비 20,000 등락률 -3.66% 거래량 374,054 전일가 547,000 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설[비상, K-배터리]미국 내 건설 중 생산설비 13개중 11개는 'K-배터리''美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close 등도 3%대 하락세를 보이고 있다.

업종별 하락 폭이 가장 큰 업종은 기계업으로 4.04%나 빠졌다. 특히 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 15,500 전일대비 1,850 등락률 -10.66% 거래량 8,838,207 전일가 17,350 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아두산중공업, 유상증자 실권 212만주 일반 공모[특징주] 두산중공업, 유상증자 청약미달에 8% ↓ close 은 이 시각 현재 9.51%나 추락하면서 업종 하락을 주도하고 있다. 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 15,500 전일대비 1,850 등락률 -10.66% 거래량 8,838,207 전일가 17,350 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아두산중공업, 유상증자 실권 212만주 일반 공모[특징주] 두산중공업, 유상증자 청약미달에 8% ↓ close 은 정부의 탈원전 가속화와 유상증자 청약 미달에 따라 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 지난 11일 종료된 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 15,500 전일대비 1,850 등락률 -10.66% 거래량 8,838,207 전일가 17,350 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아두산중공업, 유상증자 실권 212만주 일반 공모[특징주] 두산중공업, 유상증자 청약미달에 8% ↓ close 의 유상증자 청약률은 97.44%로 나타났다. 청약 미달에 따라 약 212만주의 실권주가 나오면서 해당 물량은 일반 주주들에게 돌아간다.

코스닥은 오전과 마찬가지로 2%대 하락세가 이어지고 있다. 2.26% 빠진 857.59을 기록하고 있다. 개인이 493억원 규모 차익 실현에 나선 반면, 외인과 기관이 각각 369억원, 150억원 규모 순매수를 진행 중이다.

전체 종목 중에서는 134개 종목이 상승세를 나타내고 있다. 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 339,332 전일가 158,500 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대셀트리온, 美 FDA에 자가검사키트 14세 미만 사용 확대 신청셀트리온, 자회사와 4594억원 규모 진단키트 공급 계약 체결 close 헬스케어(1.26%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 339,332 전일가 158,500 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대셀트리온, 美 FDA에 자가검사키트 14세 미만 사용 확대 신청셀트리온, 자회사와 4594억원 규모 진단키트 공급 계약 체결 close 제약(1.17%) 등 제약주의 상승세가 돋보인다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 95,900 전일대비 2,100 등락률 +2.24% 거래량 424,902 전일가 93,800 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close (2.35%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 178,600 전일대비 300 등락률 +0.17% 거래량 377,056 전일가 178,300 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"엘앤에프, 양극재 판매 2배 이상 급증"…목표가↑1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close (0.06%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 93,762 전일가 125,500 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락[특징주] CJ ENM, 부진한 실적에 6% ↓[클릭 e종목] CJ ENM, 단기적 수익성 둔화…목표주가 하향 close (0.08%)도 상승 곡선을 그리고 있다.

이날 증시 약세의 가장 큰 원인은 지정학적인 불확실성이 꼽힌다. 이경민 대신증권 연구원은 "통화정책부담이 증폭된 상황에서 우크라이나 사태를 둘러싼 지정학적 리스크 고조, 펀더멘털 불확실성 등 각종 악재들이 겹치며 투자심리 위축으로 이어졌다"고 분석했다.

그는 이어 "지정학적 리스크 고조에 따라 현재 유가 선물(94.47)은 95달러까지 근접하며 인플레이션 압력이 높아질 가능성도 경계 중"이라며 "표면적으로 우크라이나 사태가 투자심리 위축 요인으로 작용되었지만 이면에는 펀더멘털 불확실성도 존재하는 것으로 분석된다"고 덧붙였다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr