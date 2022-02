신한은행, 고객자문단 '쏠메이트' 1기 모집…5000명 선착순

설문조사부터 프로젝트 직접 참여까지

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 오는 21일까지 고객자문단 '쏠메이트(SOL-Mate)' 1기를 모집한다고 13일 밝혔다.

쏠메이트는 설문조사, 의견제안, 상품·서비스 제작 프로젝트 직접 참여 활동을 통해 고객의 의견을 상품·서비스에 신속하게 반영하고, 고객 관점에서 모든 은행업무를 점검하고 개선하기 위해 마련됐다.

쏠메이트는 10대부터 총 5개 연령대로 구분, 연령별 각 1000명씩 총 5000명을 선착순으로 모집한다. 활동기간은 3개월 단위며, 신한 쏠(SOL) 가입자라면 누구나 신한 쏠 이벤트 페이지를 통해 신청이 가능하다.

쏠메이트에겐 첫 활동시 1만 포인트, 설문조사 및 의견 제안·채택시 5000포인트, 프로젝트 참여 시 10만 포인트, 최우수 의견 선정 시 100만 포인트 등 마이 신한 포인트가 제공된다. 또 최우수 의견은 동료 투표와 유관부서 심사를 통해 3건을 선정한다.

신한은행은 아울러 설문조사와 의견 제안 활동 중에서 우수 의견으로 선발된 쏠메이트가 심층토론 등의 방식으로 아이디어를 제안하는 프로그램도 계획 중이며, 별도 지원자를 받아 현재 진행중인 뉴앱 프로젝트에 직접 참여케 하고 별도의 혜택을 제공할 예정이다. 이를 통해 고객 의견이 최대한 반영된 새로운 신한 쏠을 출시할 계획이다.

신한은행 관계자는 "이번에 신설된 고객자문단 ‘쏠메이트’는 소통을 통해 고객 의견을 참고하는 수준을 넘어 고객이 직접 참여한다는데 그 의미가 깊다"며 "신한금융그룹의 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융' 비전에 발맞춰 고객과 함께 고객을 위한 새로운 금융을 만드는 첫 단추가 되었으면 한다"고 말했다.

