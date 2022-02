[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 포털의 뉴스 편집 금지법을 언급했다.

이 후보는 11일 한국기자협회가 주최하고 방송 6개사가 공동주관하는 TV토론에서 언론 정책을 묻는 사회자의 질문에 "심각한 문제"라며 "포털의 뉴스 편집 금지법이 꼭 필요하다"고 밝혔다.

이어 대통령 취임 후 언론과의 소통 계획에 대해 이 후보는 "정기적으로 언론과 소통하겠다"고 말했다. 반면 윤석열 국민의힘 대선후보는 "특별한 일이 없으면 주 1회 정도는 기자들과 기탄없이 만나겠다"고 구체화했다.

