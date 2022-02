심상정 '김혜경 과잉의전' 지적…李 "변명 없이 제 불찰"

이재명, 11일 TV토론에서 배우자 관련 의혹 재차 사과

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 배우자 김혜경씨를 둘러싼 '과잉 의전' 등 논란과 관련해 11일 TV토론에서 재차 사과했다.

심상정 정의당 대선후보는 이날 저녁 한국기자협회 주최로 열린 TV토론에서 "배우자 의전 문제는 사생활이 아니다. 이 후보 자격과 관련된 사안이라 생각해 매우 엄중하게 보고 있다"며 "시장이나 도지사가 배우자 의전 담당직원을 둘 수 없다. 그런데 (문제가 된) 배모 전 사무관에 대한 인사권이 이 후보에게 있었다. 이 사건을 배우자 리스크가 아니라 이 후보 본인 리스크로 보는 이유"라고 밝혔다.

이에 이 후보는 "워낙 가까운 사적 관계에 있던 사람이 별정직으로 들어오다 보니 주로 공무에 관련된 일을 도와줬고, 그러다보니 경계를 넘어서 사적 관계에 도움을 받은 것 같다"며 "변명의 여지 없이 제 불찰이고 제가 엄격하게 관리하지 못한 것이니 다시 한 번 사과드린다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr