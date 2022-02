[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '사법시험 제도의 일부 부활'에 대해 로스쿨 제도 개편이 효과적이라는 입장을 내놨다.

윤 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 이재명 더불어민주당 후보가 주장하는 '사법시험 제도의 일부 부활'에 대해 "개천에서 용 날 기회를 넓게 부여하자는 말의 일환인 듯한데 지금 변호사가 1년에 2000명씩 나오고 취업도 안 된다"며 "로스쿨에 특별전형, 장학금 제도 등 이런 기회의 문을 넓히는 것이 효과적이라고 생각한다"고 밝혔다.

