“고온 스팀에 360도 회전” 풀무원건강생활, '스팀쿡 에어프라이어 로티세리' 출시

-100℃ 고온 스팀에 로티세리 기능 추가… 29만9000원



[아시아경제 구은모 기자] 풀무원건강생활은 고온 스팀 기술을 갖춘 오븐형 에어프라이어에 360도 회전 기능을 더한 홈쿡 솔루션 ‘스팀쿡 에어프라이어 로티세리’를 출시했다고 11일 밝혔다. 제품 가격은 29만9000원이다.

스팀쿡 에어프라이어 로티세리는 풀무원이 지난해 6월 선보인 고온 스팀 기술 탑재 오븐형 에어프라이어에 360도 회전하는 로티세리 기능이 추가돼 맛과 요리의 편의성을 높여주는 것이 특징이다. ‘로티세리(Rotisserie)’란 고기를 쇠꼬챙이에 끼워 회전하며 굽는 기구로, 스팀쿡 에어프라이어 로티세리의 이 기능을 활용하면 열전도율을 높여 뒤집는 번거로움 없이 속까지 골고루 익힌 음식을 맛볼 수 있다. 이 과정에서 음식물의 기름기까지 제거돼 더욱 담백하고 건강한 요리를 완성할 수 있다.

신제품은 100℃의 고온 스팀으로 데치기, 찜 요리는 물론 버튼 조작 한 번으로 내부의 기름때를 간편하게 청소할 수 있는 ‘스팀 세척’ 기능까지 갖췄다. 뿐만 아니라 ‘풀무원 자동메뉴 모드’를 통해 가정간편식(HMR) 만두나 피자 등을 가장 맛있는 상태로 조리해 즐길 수 있다. 제품 내부에는 내구성이 강한 스테인리스를 적용해 사용 중 코팅이 벗겨질 염려 없이 안전하고 위생적으로 사용 가능하다.

따뜻한 빈티지 감성이 느껴지는 로즈골드 색 손잡이와 내추럴베이지 컬러가 돋보이는 미니멀한 디자인으로 감성적인 주방 분위기도 연출할 수 있다. 제품 구성에는 본품 외 ▲로티세리 바스켓 ▲로티세리 포크 ▲로티세리 핸들 등 로티세리용 액세서리 3종과 그릴, 바스켓, 트레이가 기본으로 포함된다. 이날 공식 출시를 기념해 기간한정 가격할인 혜택과 함께 구매고객 전원 사은품을 증정한다.

한승준 풀무원건강생활 리빙케어 사업부장은 “신제품은 제품 기획 단계부터 고객 의견을 적극 반영해 소비자 편의성을 강화하고 제품 선택의 폭을 더욱 넓힌 제품”이라고 말했다.

