靑 "尹, 사과하면 깨끗하게 끝날 일…대통령 선거판 소환 정치적폐"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 윤석열 국민의힘 대선후보의 '적폐청산 수사' 발언 관련, 문재인 대통령이 요구한 대로 "사과하면 깨끗하게 끝날 일"이라며 재차 사과를 요구했다.

청와대 고위 관계자는 10일 기자들과 만나 "구차하게 (야당이) 선거개입 논리로 갈 일은 아니라고 본다"며 이같이 말했다.

이 관계자는 윤 후보의 인터뷰와 관련, 청와대가 전날 입장을 밝힌 지 하루만에 문 대통령이 다시 비판한 배경과 관련해 "그때는 윤 후보 인터뷰 내용을 (문 대통령이) 잘 몰랐다"며 "나중에 보니 심각한 발언이라고 판단하신 것"이라고 설명했다.

야당이 문 대통령의 '사과' 발언을 선거개입이라고 공격한 데 대해서는 "윤 후보가 문 대통령을 겨냥한 것에 대한 반론권 행사"라며 "그렇게 이야기 하려면 그런 발언(적폐청산 수사)을 안 했어야 한다"고 반박했다.

문 대통령이 이날 통신사들과의 인터뷰에서 노무현 전 대통령을 언급한 것이 보복수사 재연을 염두에 둔 것이냐는 질문에는 "미래 일과 과거의 아픈 사례를 바로 연결하는 것은 옳지 않다"고 선을 그었다.

이날 발표된 문장은 문 대통령의 발언을 그대로 옮긴 것으로 알려졌다. 관계자는 "발표된 문장은 문 대통령이 직접 쓴 것"이라며 "메모지에 써 오셔서 참모들에게 건넸다"고 말했다.

이 관계자는 "오미크론 변이 확산 때문에 모든 행정력의 8~90%를 여기에다 쏟아 붓고 노력하고 있는데 이렇게 대통령을 흔들고 선거판에 불러내서 소재로 삼는 것에 대해 유감"이라며 "일종의 정치적폐고 구태"라고 말했다.

이어 "이번 일을 계기로 대선이 조금 더 미래지향적인 정책 비전을 다루는 대선이 되었으면 한다"며 "이게 선거 전략 차원에서 발언한 것이라면 저열한 전략이고, 소신이라면 위험하다. 민주주의자라면 이런 발언은 하면 안 된다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr