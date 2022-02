여수시, ‘2021년도 지방자치단체 혁신평가’ 우수기관 선정

도내 시 단위 중 유일…특별교부세 재정 인센티브 받아

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수시는 행정안전부가 주관한 ‘2021년도 지방자치단체 혁신평가’에서 기초단체 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

전남도내 시 단위 중 유일하게 선정돼 ‘특별교부세 재정 인센티브’를 받게 됐다.

지방자치단체 혁신평가는 행정안전부에서 전국 243개(광역 17개, 기초 226개) 지자체를 대상으로 혁신노력과 성과를 평가해 우수기관을 선정하게 된다.

이번 심사에는 공정하고 객관적인 평가를 위해 민간 전문가로 구성된 「지자체 혁신평가단」과 일반 국민을 대상으로 공모한「국민평가단」이 참여했다.

▲기관 자율혁신 ▲포용적 행정 ▲참여와 협력 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신 확산 및 국민체감 등 5개 항목, 14개 세부지표를 선정해 평가를 진행했다.

여수시는 ▲여순사건 지원사업 및 특별법 제정 촉구 ▲행복한 나눔냉장고 확대 운영 ▲여수형, 섬섬여수 보건복지플랫폼 구축 ▲디지털 소외계층을 위한 맞춤형 시책 ▲여수시 공공 야간약국 운영 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

권오봉 여수시장은 “앞으로도 변화와 혁신을 위해 끊임없이 고민하고 노력하겠다”면서 “혁신의 중심은 시민으로 시민들께서 체감할 수 있는 정책개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.

