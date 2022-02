민주당, '댓글 조작' 의혹 국민의힘·신남성연대 관계자 고발

[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당이 10일 조직적으로 댓글 조작을 공모하고 실행한 의혹에 대해 국민의힘 선대본부와 남성단체 '신남성연대' 관계자 7명을 고발했다.

민주당은 이날 보도자료를 내고 양부남 선대위 국민검증 법률지원단장이 불법적 선거운동 유사기관 설치금지 위반, 포털사이트 컴퓨터 등 장애 업무방해 혐의로 서울중앙지검에 이들을 고발했다고 밝혔다.

민주당은 "피고발인들은 국민의힘 윤석열 대선 후보의 당선을 조직적으로 지원하기 위해 신남성연대를 설립해 '언론정화팀'이라는 이른바 댓글부대팀을 운영하는 등 선대본 유사기관을 설립했다"고 주장했다.

이어 "신남성연대 회원들에게 선거 기사에 댓글을 달도록 했다"며 "언론정화팀은 디스코드 메신저를 이용해 구체적인 업무를 하달 지시했고, 이 지시를 다른 단체대화방에 전달하는 등 조직적 지휘 체계를 갖추고 있었다"고 덧붙였다.

민주당은 "언론정화팀이 지난 3일 진행된 첫 대선후보 TV토론 전후로 댓글 추천 수를 조작한 기사가 최소 22건에 이른다"고 강조했다.

특히 일부 피고발인들과 관련해 국민의힘 선대본부 홍보 관련 핵심 직책을 맡고 있다면서 "이들이 모두 단체대화방에 참여하는 등 신남성연대와 상호 공모했을 가능성이 높다"고 주장했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr