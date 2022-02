[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 8일 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과 통화를 갖고 우리 신남방정책의 핵심협력국인 인도와의 양자 관계 등 상호관심사에 대해 의견을 교환했다.

양 장관은 한-인도 특별 전략적 동반자 관계를 더욱 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이하고, 다자 외교장관회의 계기 등을 포함해 앞으로도 지속적으로 양국 간 소통을 강화해 나가기로 했다.

