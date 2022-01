"변기가 막혔어요" 불러낸 손님, 직원 없는 틈을 타 금고 털었다

[아시아경제 황수미 기자] 화장실 변기가 막혔다며 PC방 직원을 불러낸 손님이 카운터에서 금품을 훔쳐 달아난 일이 발생했다.

지난 27일 경찰청 공식 유튜브채널 '대한민국 경찰청'에 공개된 영상에 따르면 지난 1일 대전 서구의 한 PC방에서 절도 사건이 일어났다.

영상 속에서 한 남성은 카운터에 있던 PC방 직원을 "변기가 막혔다"며 불러내 함께 매장 밖으로 빠져나갔다.

이후 이 남성은 혼자 매장으로 돌아와 카운터로 뛰어갔다. 그는 다른 손님들이 나타나자 잠시 딴청을 피우다가 사람이 없는 틈을 타 재빨리 금고 안에 있던 현금을 꺼냈다.

이 남성은 전국을 돌며 유사한 수법으로 17회에 걸쳐 542만원 상당의 현금을 훔친 것으로 조사됐다.

경찰은 추적 수사 끝에 서울에서 추가 범행 하려는 이 남성을 체포해 조사 중이다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr