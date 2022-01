일주일간 오미크론 감염자 7019명 확인‥2월이면 80~90% 예상

[아시아경제 박소연 기자] 국내에서 코로나19 오미크론 변이 바이러스에 감염된 것으로 판정된 신규 확진자가 일주일간 7019명 증가했다.

31일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 지난 23∼29일 일주일간 오미크론 변이 확인용 PCR(유전자증폭) 검사에서 오미크론 변이 감염이 최종적으로 확인된 환자는 7019명으로 집계됐다.

직전주인 16∼22일에 확인된 4830명에 비하면 1.45배 많은 규모다. 국내 누적 감염자는 1만6879명으로 증가했다.

지난주에 판정된 7019명의 감염경로를 보면 해외유입이 1856명, 국내 지역발생이 5163명이다.

오미크론 변이는 이달 3주차(17∼23일) 검출률이 50.3%로 국내에서도 이미 우세종이 됐다. 4주차 검출률은 이날 오후 발표된다. 전문가들은 2월이면 80∼90%까지 올라갈 것으로 예상했다.

질병관리청은 오미크론 변이의 전파력을 델타의 2.5배로 가정했을 때 2월 말 신규 확진자가 3만1800∼5만2200명에 이를 것이라고 예상했다.

방역당국은 오미크론 변이의 국내 확산을 모니터링하기 위해 해외유입 확진자 전원에 대해서 오미크론 감염 여부를 조사하고 있으며, 국내지역 확진자에 대해서는 일부에 대해서 샘플 조사를 하고 있다.

발표된 누적 감염자는 1만6879명이지만 검사가 확진자 전원을 대상으로 시행되는 것은 아니어서 실제 오미크론 감염자는 이보다 훨씬 더 많을 것으로 보인다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr