고신대복음병원·은성의료재단, 인적자원교류와 학술지원 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 고신대학교복음병원은 은성의료재단과 인적자원 교류와 학술지원에 관한 협약을 지난 26일 체결했다.

협약식에는 오경승 병원장, 구정회 이사장과 각 병원 관계자 10여명이 참석했다.

두 기관은 협약으로 ▲환자이송, 진료 결과 회신 등 환자 관리를 위한 제반 활동 ▲의학 연구, 학술대회, 각종 세미나 등 의학 정보교류 ▲인적자원개발을 위한 상호 정보교류 ▲선진 의료기술 지원과 시설 이용 기회의 제공 ▲지역사회 의료발전에 관한 공동 협력방안 등 상호협력을 약속했다.

고신대병원은 은성의료재단 산하 11개 병원과 교육·연구·진료에 관한 제반 사항을 공동 협력하며 지역사회의 보건 증진과 의료발전에 이바지할 수 있도록 상호 유대를 다지기로 했다.

고신대복음병원과 은성의료재단은 협약으로 부산·울산·경남 지역민의 의료서비스 향상에 더욱 힘쓸 계획이다.

고신대병원 오경승 병원장은 “고신대복음병원과 은성의료재단이 형제와 같이 유대해 교육, 진료 다방면으로 의료협력체계를 구축하고 협력하게 되어 기쁘다”고 말했다.

구정회 이사장은 “협약으로 두 기관이 좋은 교류를 계속 이어나가길 바란다”고 말했다.

