염태영 수원시장 "시민 주도, 체감할 수 있는 특례시 만들겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 수원시를 시민이 주도하고, 체감할 수 있는 특례시로 만들겠다고 약속했다.

염 시장은 27일 수원시청 중회의실에서 열린 '수원특례시 신년 기자인사회'에서 "수원시는 특례시의 위상에 걸맞은 권한을 확보하기 위해 '수원특례시 권한 확보 추진 로드맵'을 수립해 추진하고 있다"며 "자주성과 책임성 강화, 효율성 증대라는 3개의 축을 바탕으로 행ㆍ재정 권한을 확보해 행정ㆍ복지서비스 수준을 높이겠다"고 강조했다.

수원시가 마련한 '수원특례시 권한 확보 추진 로드맵'은 ▲권한 확보를 위한 태스크포스팀 확대 운영 ▲특례사무 차질없이 이행할 수 있도록 조직 개편 ▲4개 특례시협의회 간 소통ㆍ연대 강화 ▲행정안전부, 경기도와 협의 창구 마련 등의 내용을 담고 있다.

염 시장은 이어 "수원특례시 출범은 국가 정책에 따라 하향식으로 이뤄져 왔던 지방행정 개편이 시민들의 자발적인 노력에 의해 상향식으로 개편된, 대한민국 지방자치사에 한 획을 긋는 아주 의미있는 일"이라며 "수원특례시가 자치분권의 선도적 역할을 하며 자치권 확대를 위한 훌륭한 '테스트베드'(시험대)가 될 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

또 "특례시를 특례시답게 만들려면 특례사무와 재정 권한을 뒷받침할 법제화가 조속하게 이뤄져야 한다"며 "제2차 지방일괄이양법, 지방분권법 개정안이 차질없이 국회를 통과하도록 역량을 집중해 달라"고 당부했다.

아울러 "수원특례시의 주인공은 시민"이라며 "수원특례시가 진정한 자치분권으로 나아가는 마중물이 되도록 살아 숨 쉬는 자치분권의 역사를 함께 만들어가자"고 제안했다.

