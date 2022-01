GS리테일, 설 연휴 '휴일도착 서비스'…“GS샵 주문, 편의점 수령”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 설 연휴 기간 GS샵 상품을 GS25에서 받아 볼 수 있는 ‘GS25 휴일도착’ 서비스를 제공한다고 27일 밝혔다.

GS샵에서 오는 28일부터 31일 오후 1시까지 GS25 휴일도착 가능 상품을 주문하면 다음날 고객이 선택한 편의점 GS25에서 찾을 수 있다.

GS25 휴일도착 서비스는 TV홈쇼핑 생방송 상품뿐 아니라 데이터홈쇼핑인 GS마이샵, GS샵 모바일 상품을 포함한 총 60여개의 상품을 대상으로 한다. GS샵 모바일 애플리케이션(앱)과 인터넷에서 주문 시 편의점 픽업서비스 받기로 선택한 후 원하는 지역의 GS25를 배송지로 지정하면 된다. 주문 상품이 편의점에 도착하면 안내 메시지가 발송된다.

GS25 휴일도착 서비스를 이용하는 모든 고객에게 GS25 상품권 2500원을 증정하는 이벤트도 진행한다.

GS리테일 관계자는 “지난해 GS리테일과 GS홈쇼핑 합병 이후 고객에게 더 나은 가치를 제공하는 다양한 서비스를 개발해 나가고 있다”면서 “GS25 휴일도착 서비스는 GS샵과 GS25 유통 채널을 연결한 대표적인 시너지 사례로 고객 편의가 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr