LG유플러스, 현대엘리베이터와 스마트 안전장구 시스템 개발

안전대 착용 여부, 안전모 턱끈 체결 여부 관리

5월부터 현대엘리베이터 현장에서 실증 진행

[아시아경제 임혜선 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 250 등락률 -1.92% 거래량 379,562 전일가 13,000 2022.01.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 주파수 추가할당 역제안…과기부, 27일 입장 표명(종합)LG유플러스, 중소 협력사에 납품대금 조기 지급5G 가입자 '2000만 시대'…통신 3사 작년 영업이익 4조 돌파 전망 close 는 현대엘리베이터와 '스마트 안전장구 시스템 공동 개발 및 확산 협력'에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 엘리베이터를 설치하는 현장에서 사물인터넷(IoT)센서를 활용해 안전한 작업환경을 만들고, 중대재해 발생을 예방하는 사고 예방 시스템을 만들기로 했다.

협력 분야는 스마트 안전장구 IoT센서 3종(안전모 턱끈·안전고리·안전대 센서) 개발, 작업자 전용 애플리케이션(앱)·관제 플랫폼 개발, 안전 솔루션 검증 및 확산 등이다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 250 등락률 -1.92% 거래량 379,562 전일가 13,000 2022.01.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 주파수 추가할당 역제안…과기부, 27일 입장 표명(종합)LG유플러스, 중소 협력사에 납품대금 조기 지급5G 가입자 '2000만 시대'…통신 3사 작년 영업이익 4조 돌파 전망 close 는 사고 예방 시스템이 엘리베이터 작업현장에 도입되면 작업자가 안전장구를 착용했는지 관리할 수 있고, 위험 여부를 미리 인지해 추락 사고를 막을 수 있다고 봤다.

양사는 스마트 안전장구 시스템 기술을 적용할 30개 시범 현장을 선정해 오는 5월부터 본격적인 실증을 진행할 예정이다. 이후 운영 효과를 분석해 연내 본격 확산하는 것을 목표로 한다.

전승훈 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 250 등락률 -1.92% 거래량 379,562 전일가 13,000 2022.01.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 주파수 추가할당 역제안…과기부, 27일 입장 표명(종합)LG유플러스, 중소 협력사에 납품대금 조기 지급5G 가입자 '2000만 시대'…통신 3사 작년 영업이익 4조 돌파 전망 close 스마트인프라사업담당(상무)은 “이번에 개발하는 스마트 안전장구 시스템을 통해 중대재해 중 가장 큰 비중을 차지하는 추락 사고를 줄일 수 있을 것"이라며 "스마트 안전장구 시스템을 시작으로 작업자와 산업 현장에 실질적으로 도움이 될 수 있는 다양한 스마트안전 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr