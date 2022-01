발굴조사 현장 안전관리 체계 강화된다

안전보건관리 안내서 개편하고 안전관리 계획서 세분화

매장문화재 발굴조사 현장의 안전관리 체계가 한층 강화된다. 문화재청과 한국문화유산협회는 지난달 발굴조사 안전관리 공청회 의견을 반영해 조사자와 지역주민의 안전을 보호하는 '발굴조사 안전보건관리 체계'를 만들어 추진한다고 26일 전했다. 발굴조사 현장에서 사용하는 안전보건관리 안내서를 개편하고, 안전관리 계획서 항목을 세분화한다. 조사자를 대상으로 안전교육도 시행한다.

안전보건관리 안내서에는 코로나19 같은 감염병 확산 시 대응 요령과 고령층 근로자가 걸리기 쉬운 뇌심혈관계·근골격계 질환 예방에 관한 내용이 담긴다. 구체화한 공정별 안전관리 항목과 안전사고 발생 시 대처·보고 방법도 수록된다. 발굴조사 신청 과정에서 제출하는 안전관리 계획서 요건은 더 엄격해진다. 종전에는 굴착·장비 사용 등의 내용을 간략하게 요구했다. 앞으로는 인근 구조물·매설물 현황, 출입통제·안전구역 계획 등에 관한 내용까지 상세히 적어야 한다. 새롭게 추진되는 안전교육은 현장 안전관리와 응급처치에 초점이 맞춰진다. 관계자는 "한국문화유산협회에서 위탁해 진행할 예정"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr