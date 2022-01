현대차그룹 4형제, 지난해 나란히 역대 최대실적 기록

기아 최대 영업익·매출…현대차 코로나 이전 회복

모비스 첫 매출 40조원…글로비스 매출·영업익 사상 최대

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차그룹의 주요 계열사들이 지난해 역대 최대 규모의 매출 실적을 달성하며 순항한 것으로 나타났다. 특히 기아자동차와 현대글로비스는 영업이익도 사상 최대치를 기록했다. 코로나19 상황이 여전한 가운데 차량용 반도체 품귀 현상을 넘어선 호실적이다.

기아차는 26일 잠정 집계 결과 지난해 영업이익이 5조657억원으로 전년보다 145.1% 증가했다고 공시했다. 기존 최대 실적은 2012년의 3조5223억원으로 2010년 새로운 회계기준(IFRS)이 도입된 이후 역대 최대 실적이다.

영업이익률은 7.3%로 2012년 7.5% 이후 역대 최고였으며, 순이익은 4조7천603억원으로 전년보다 220% 증가했다. 매출액은 69조8624억을 기록해 사상 최대 실적을 냈다. 지난해에 비해 18.1% 증가한 것이다.

완성차 판매 대수는 국내와 해외를 합쳐 전년보다 6.5% 증가한 277만6359대로 나타났다. 국내에서는 전년 대비 3.1% 줄어든 53만5016대 였지만, 해외에서 전년 대비 9.1% 증가한 224만1343대를 판매했다.

전날 실적을 발표한 현대차도 코로나19 위기 이전 실적을 회복했다. 영업이익은 6조6789억원으로 전년보다 178.9% 늘어 2014년 이후 최대치를 기록했다. 순이익은 5조6931억원으로 전년보다 195.8% 증가했다. 매출액은 117조6106억원으로 전년보다 13.1% 늘어 역대 최대치로 집계됐다. 완성차 판매는 전년 대비 3.9% 증가한 389만726대였다.

판매량이 예상보다 줄었지만 매출액이나 영업이익이 늘어난 것은 고부가 가치 차량 판매가 증가한 덕분이다. 고급차 브랜드 제네시스와 스포츠유틸리티차(SUV)에 전기차 같은 친환경차의 판매 증가가 실적 확대를 견인한 것으로 보인다.

현대모비스는 연결 기준 작년 매출이 41조7022억원으로 전년보다 13.9% 증가했다. 연간 매출이 40조원을 넘은 것은 이번이 처음이다. 영업이익은 전년보다 11.5% 증가한 2조401억원, 법인세 차감 전 순이익은 전년보다 50.8% 증가한 3조1945억원으로 나타났다. 당기순이익은 2조3625억으로 전년보다 54.7% 증가했다.

현대모비스는 코로나19 장기화와 글로벌 공급망 불안정에 따른 완성차 생산 감소 등의 어려운 경영 환경에서도 친환경차 생산 확대에 따른 전동화 부품 판매 증대 등이 매출 성장을 견인했다고 설명했다.

현대글로비스 또한 매출과 영업이익 모두 작년에 사상 최대 실적을 달성했다. 현대글로비스는 연결 기준 작년 영업이익이 전년보다 70.1% 증가한 1조1262억원으로 잠정 집계됐다. 매출은 21조7796억원으로 전년 대비 31.8% 증가했다. 순이익은 7832억원으로 29.2% 늘었다.

현대글로비스는 글로벌 경기 반등 흐름에 따른 완성차 수요 회복 영향으로 물류·해운·유통 전 사업에서 고른 성과를 냈다. 특히 현대차그룹 계열사가 아닌 기업과의 화물 계약을 확대하면서 시장 전망치를 상회하는 실적을 달성했다는 게 현대글로비스의 설명이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr