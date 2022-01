한국과 러시아 북핵 수석대표가 전화 협의를 하고 최근 북한의 미사일 발사에 대해 의견을 나눴다.

26일 외교부에 따르면 이날 오후 노규덕 한반도평화교섭본부장과 이고르 마르굴로프 러시아 외교부 아시아·태평양 차관 겸 6자회담 수석대표가 유선 협의를 했다.

양측은 북한의 잇따른 미사일 발사 등 최근 한반도 정세에 대해 의견을 교환하고 추가 상황 악화 방지 등을 위한 한국과 러시아 간 협력 방안을 논의했다.

특히 노 본부장은 북한 핵·미사일 문제 해결의 시급성과 이를 해결하기 위한 조속한 대화 재개의 중요성을 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr