LG전자는 지난해 연결 기준으로 매출액 74조7216억2855만8000원, 영업이익 3조8637억7382만8000원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액은 28.7% 증가했지만 영업이익은 1.1% 하락한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr