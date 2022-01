[아시아경제 지연진 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 18,500 등락률 -5.30% 거래량 828,404 전일가 349,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "애플, 휴대폰 판매 증가 지속…LG이노텍·삼전·SK하이닉스 관심"외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아[클릭 e종목] "LG이노텍, 빅테크 메타버스 경쟁 수혜주 등극 전망" close 은 지난해 4분기 매출액이 전년동기대비 48.93% 증가한 5조7230억원으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다.

이 기간 영업이익은 25.56% 늘어난 4297억원, 당기순이익은 116.48% 증가한 2624억원을 기록했다.

