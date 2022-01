[아시아경제 지연진 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 21,200 전일대비 200 등락률 -0.93% 거래량 794,366 전일가 21,400 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 포스코인터, 작년 4Q 매출액 62% 증가 포스코인터, 전기차 부품 하프샤프트 수주액 4억달러 돌파[클릭 e종목] “포스코인터내셔널, 적극적 투자로 모멘텀 확보” close 은 주당 800원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다.

