[아시아경제 지연진 기자] 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 15,350 전일대비 150 등락률 -0.97% 거래량 595,108 전일가 15,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 "내 테마주 절대 사지마"했지만…코스피 올해 수익률 1위 이재명 정책수혜주 close 은 이봉근 대표이사에서 이봉근·김성진 각자대표이사 체제로 전환했다고 26일 공시했다.

