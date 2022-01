[아시아경제 박선미 기자] LG이노텍이 지난해 4분기에 국제회계기준(K-IFRS) 매출 5조7231억원, 영업이익 4298억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 48.9%, 영업이익은 25.6% 증가했다.

지난해 연간 매출액과 영업이익은 각각 14조9456억원, 1조2642억원으로 집계됐다. 매출은 56.6%, 영업이익은 85.6% 늘었다.

