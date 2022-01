광주TP, 희망디딤돌 광주센터에 건조기 기부

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주테크노파크는 청소년 자립지원을 위한 주거공간인 희망디딤돌 광주센터에 건조기 3대를 기부했다고 26일 밝혔다.

광주테크노파크는 지난해부터 보호종료 청소년의 안정적인 자립을 위한 관심과 지원 필요성을 인식하고 취업지원, 멘토활동 등을 지원해오고 있다.

이번 건조기 기부는 보호종료 자립청년의 독립주거공간인 희망디딤돌 광주센터에 광주테크노파크에서 2대를 구매하고, 지역 가전기업 오텍캐리어에서 1대를 기부해 주거생활 편의를 제공할 계획이다.

김선민 광주테크노파크 원장은 “지역 가전기업과 함께 뜻을 모아 민관협력을 기반으로 자립청년의 사회정착을 지원하게 되어 기쁘다”며 “지속적으로 상생협력을 통해 지역 사회의 어려움을 해결해가는데 더욱 노력하겠다”고 말했다.

송용민 오텍캐리어 사장은 “원룸형 주거생활공간에 필요한 건조기 기부를 통해 보호종료 청소년의 안정적인 생활을 바라는 마음에서 광주테크노파크와 뜻을 모았다”며 “지역 곳곳으로 의미있는 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr