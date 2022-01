[아시아경제 지연진 기자] 제놀루션 제놀루션 225220 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 150 등락률 +1.17% 거래량 51,222 전일가 12,850 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 제놀루션, 1주당 200원 분기배당 결정제놀루션, 100% 무상증자 결정 제놀루션, 30억 규모 코로나19 핵산추출시약 판매 계약 체결 close 은 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다. 배당금총액은 18억원으로 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr