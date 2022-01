[아시아경제 지연진 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 3,000 등락률 -2.50% 거래량 274,831 전일가 120,000 2022.01.26 14:57 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 작년 4Q 매출액 19%↑포스코케미칼, 배터리 양·음극재 수요확대에 '최대 매출'…부채비율은 43%p↓(종합)포스코케미칼, 창사 후 최대 매출 "배터리소재 공급망 확대" close 은 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다. 배당금 총액은 232억원이며, 배당 기준일은 지난해 12월31일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr