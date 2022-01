김진태, "정권 아부 박은정, 수사 방해"‥ 이재명 '성남FC 뇌물 의혹' 특검 촉구

성남FC는 160억 후원 받고 이재명 시장은 기업에 특혜 준 의혹

"추미애라인 박은정 지청장, 성남FC 수사 막아 차장검사 사표"



[아시아경제 라영철 기자] 이재명 '성남FC 뇌물 의혹' 사건과 관련해 연일 검찰을 압박해 온 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원장(춘천 갑 당협위원장)이 해당 사건을 맡은 차장검사가 돌연 사표를 제출하자, '특검'을 촉구하고 나섰다.

해당 의혹 사건은 이재명 후보가 2015~2017년 성남시장으로 재직하면서 성남FC 구단주를 맡았을 때 6개 기업으로부터 성남FC 후원금과 광고비 명목으로 160억 원을 받고 해당 기업들에 특혜를 줬다는 내용이다.

김 특위원장은 26일 SNS를 통해 "성남FC 사건을 담당하던 성남지청 차장검사가 사표를 냈다"면서 "대표적인 추미애라인 검사인 박은정 성남지청장에게 사건처리가 막히자 항의성 사표를 낸 것 같다"며 사직 배경에 의문을 제기했다.

이어 "성남FC 사건은 이재명 시장이 이해관계 기업으로부터 165억 원을 후원금 명목으로 뇌물 수수했다고 고발된 사건이다. 내가 보기엔 고발장을 그대로 공소장으로 써도 될 정도"라며 이 후보의 범죄 혐의를 기정사실화 했다.

김 특위원장은 또 "이 사건을 당장 기소한다는 것도 아니고, 경찰에게 보완 수사를 요구하는 것마저도 지청장이 막았다는 소리가 들린다"며 "이게 사실이라면 고양이에게 생선을 맡긴 꼴이다. 정권에 아부하기 위해 법도 양심도 팽개친 것"이라고 일갈했다.

그러면서 "대검은 즉시 박은정 지청장의 직권남용 경위를 감찰조사 해야 한다. 더 이상 성남지청엔 사건을 맡길 수 없다"며 "성남FC 사건을 중단하고 특검에 넘겨라. 이런 정치검사 좀 안 보고 살 수 없나"라고 비판했다.

한편 법조계에선 이재명 후보가 성남시장이던 2018년 6월 바른미래당이 고발한 성남FC 후원금 강요 의혹 사건을 처리하는 과정에서 성남지청 박하영 차장검사가 친여(親與) 성향으로 분류되는 상급자 박은정 성남지청장이 사건의 재수사를 가로막는 것에 항의해 사표를 냈을 것이라는 시각이 많다.

박 지청장은 지난해 법무부 감찰담당관으로 있으면서 윤석열 당시 검찰총장의 중징계를 주도하는 등 대표적인 친정권 검사로 꼽힌다.

앞서 2018년 6월 야당이 이 후보를 제3자 뇌물제공 혐의로 고발했으나, 3년여 동안 수사를 끌어오던 경찰은 지난해 9월 무혐의로 사건을 불송치했다.

이에 고발인이 이의신청을 제기했고, 사건을 송치받은 박 차장검사는 경찰 사건 기록을 검토한 뒤 재수사 필요성을 박 지청장에게 수차례 보고한 것으로 전해졌다.

그러나 박 지청장이 번번이 재검토를 지시하는 등 약 4개월에 걸쳐 사실상 수사를 방해한 것으로 알려졌다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr