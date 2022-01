동아화성, 고온고분자 MEA BASF사와 생산 라이센스 계약

[아시아경제 장효원 기자] 동아화성 동아화성 041930 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 160 등락률 +1.60% 거래량 138,278 전일가 9,990 2022.01.26 14:45 장중(20분지연) 관련기사 동아화성 "동아퓨얼셀, 일본 사단법인 Ecofa 와 수소·연료전지 사업·영업 MOU"동아화성 "동아퓨얼셀, 세계 최고 수준 차세대 수소 연료 전지 시스템 KS인증 획득"동아화성 "동아퓨얼셀 자체 수소연료전지 중국 진출…Blest-KunA와 협의" close 이 수소연료전지 핵심부품인 막전극접합체(Membrane Electrolyte Assembly, MEA) 시장을 개척한다고 26일 밝혔다.

동아화성(임경식, 성락제 공동대표)은 지난 25일 독일의 BASF사와 ‘고온고분자 MEA(이하 HT-MEA, 상품명 Celtec®)’에 생산에 대한 라이센스 계약을 체결하고, 동아화성의 미래 먹거리 사업을 시작하였다. BASF사는 25년 이상 Celtec제품을 개선해 오고 있으며, 최근 HT-MEA의 급격한 수요 확대에 대응하기 위해 동아화성과 양산을 위한 라이센스 계약을 체결하게 됐다.

이번 계약을 통해 동아화성은 BASF사로부터 MEA 생산에 대한 교육 및 노하우를 이전받아 올해 상반기부터 본격적인 상업 생산을 시작한다.

HT-MEA는 연료전지 시스템에서 전기화학 반응을 일으키는 핵심부품으로, 120∼180℃의 고온에서 작동하며, 천연가스뿐만 아니라 LPG, 바이오가스, 메탄올 등 다양한 연료를 사용할 수 있으며, 수소에 포함된 일산화탄소 등 불순물에 강한 내구성 등 특화된 장점을 보유하고 있다.

현재 BASF사의 HT-MEA(Celtec)은 동아화성의 자회사인 동아퓨얼셀의 고온 고분자 건물용 연료전지 시스템에 적용하고 있으며, 유럽에서는 SERENERGY사가 동 기술을 활용하여 메탄올을 연료로 사용하는 시스템을 보급하고 있다. 또한 SIQENS사는 Celtec을 적용해 보조전원용 연료전지시스템을 상용화했으며 유럽의 여러 회사에서 자동차 및 이동형 연료전지의 보조전원용으로 판매하고 있다.

동아화성은 지난 20년간 자체적으로 연구·개발한 연료전지용 개스킷이나 연료전지 부품기술을 바탕으로 BASF의 기술을 조기에 상용할 수 있는 세계 최고 수준의 기술인력 및 기술을 기반으로, HT-MEA의 성공적인 사업화를 자신하고 있다.

이를 위해 동아화성은 김해 본사내에 MEA 전담 조직을 구성하고 양산라인 구축을 진행하고 있다.

양사는 이번 계약을 통해 동아퓨얼셀에서 보급하는 건물용 연료전지 시스템 적용하는 방안을 포함하여 독일을 중심으로 유럽의 연료전지 모빌리티 시장 및 일본 시장진출을 시장진출 후 전 세계시장으로의 확대를 위해 다방면의 긴밀한 협력관계를 구축한다는 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr