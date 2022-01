경기도, '소규모 기업환경 개선사업'‥ 214억 투입

31개 시·군에 총 473개 사업 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "올해 도 내 31개 시·군과 협력해 총 214억 원을 투입, '2022년도 소규모 기업환경 개선사업'을 추진한다"고 26일 밝혔다.

도에 따르면, 이 사업은 각종 기업 애로 해소를 목적으로 ▲기반 시설 개선 ▲노동환경 개선 ▲지식산업센터 노동환경 개선 ▲작업환경 개선의 4개 분야로 이뤄진다.

앞서 도는 지난해 8~9월 2022년도 사업에 대한 수요조사 후 현장 조사와 사업선정 심의 등의 절차를 거쳐 31개 시·군에 총 473개 사업을 지원하기로 방침을 정했다.

이에 따라 올해는 총 사업비 214억 원 중 70억 원을 도비로 지원할 예정이며, 이는 지난해 55억 원보다 15억 원이 늘어난 규모다.

'기반 시설 개선' 사업으로 중소기업 밀집 지역의 도로 확·포장, 상하수도, 소교량 등의 시설을 정비한다.

'노동환경 개선'은 종업원 200명 미만 제조기업에 기숙사, 식당, 화장실(샤워실·세탁실 포함), 휴게공간 등의 설치와 개·보수다.

'지식산업센터 노동환경 개선'은 준공 후 10년 이상 경과한 도 내 지식산업센터의 주차장(주차설비 포함), 화장실, 노후 기계실 설비, 소방시설 등의 개·보수를 지원한다.

'작업환경 개선'은 종업원 50명 미만 영세 제조기업의 바닥·천장·벽면, 작업대, 환기·집진장치, LED 조명, 소방시설 등 작업공간 개·보수 비용을 지원한다.

최종 선정된 업체는 분야에 따라 총 사업비의 70%를 지원받을 수 있다. 다만, 10인 미만 영세기업은 자부담 비율을 10% 낮춰 80%까지 사업비를 지원한다.

특히 올해는 비대면 경제 시스템 확대 추세를 고려해 화상 회의실 구축, 무선 화재감지기 설치, 컨베이어 작업대 구축 등 중소기업 디지털화에 필요한 지원을 신규로 추가했다.

류광열 경제실장은 "올해 기업 자부담 비율을 30~40%에서 20~30%로 낮추고, 노동환경 분야 기숙사 건립 지원한도액을 3000만 원에서 5000만 원으로 상향하는 등 중소기업의 재정부담 경감과 인력난 해소에 주력할 계획"이라고 말했다.

