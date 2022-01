소독시설 24시간 운영 함평군, 조류인플루엔자(AI) 청정지역 사수 ‘온 힘’

소독장비 등 가용자원 총동원

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI) 청정지역 사수를 위해 함평군이 온 힘을 쏟고 있다.

26일 군에 따르면 올겨울 무안, 나주 등 인접 시·군에서 고병원성 조류인플루엔자가 연달아 발생함에 따라 지역 내 유입 차단을 위해 강화된 방역 활동을 추진한다.

군은 비상 근무체계를 구축해 AI 방역상황실과 거점 소독시설을 24시간 운영 중이며 철새도래지, 취약 농가, 주요 도로변을 대상으로 매일 소독 활동을 실시하고 있다.

이와 함께 설 연휴 귀성객과 축산 농가를 대상으로 하는 방역 홍보활동도 강화한다.

군은 문자, 마을 방송, 현수막 등을 통해 축산농장과 철새도래지 귀성객 방문 자제를 안내하며, 축사 소독, 축산인 모임 자제, 의심 가축 발생 시 신속한 신고 등을 홍보할 예정이다.

이상익 군수는 “우리 군에는 고병원성 AI가 아직 발생하지 않았지만, 끝까지 긴장을 늦추지 않고 방역 활동에 최선을 다해 AI 청정지역을 사수하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr