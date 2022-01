[아시아경제 곽민재 기자] 국내 제지회사인 한솔제지가 매년 공급사와 투명거래 실천과 관련한 준수를 합의해오고 있다고 26일 밝혔다.

한솔제지는 공급사와 공정거래법 및 관계법령을 준수하고 한솔제지의 투명경영 프로세스를 공급사에 전파함으로써 업계 내 투명경영의 확산에 주력하고 있다.

글로벌 공급사와 투명거래 실천 협약도 맺고 있다. 씨엠피씨 펄프(CMPC Pulp)와 같은 글로벌 공급사와도 투명거래 실천과 관련한 협약을 맺었다.

한편, 한솔제지는 감사위원회 설치 도입 및 지속가능경영보고서 발간 등 투명경영 성과를 위해서도 노력하고 있다. 한솔제지는 지난해 한국기업지배구조원(KCGS)에서 실시한 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 A등급을 획득했다. 글로벌 ESG 관련 조사업체 에코바디스(EcoVadis)가 실시한 글로벌 기업 지속가능성 평가에서 2년 연속 골드 등급을 받은 바 있다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr