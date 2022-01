빨라지는 '인구절벽'…11월 출생아 수 1만9800명 또 역대 최저

통계청 인구동향

지난해 1~11월 누적 출생아 24만4016명…고령화로 11월 사망자 11% 증가

[세종=아시아경제 권해영 기자] 출생아 수가 매년 감소하는 가운데 코로나19 여파까지 겹치면서 지난해 11월 출생아 수가 2만명 밑을 기록하며 같은 달 기준 역대 최저치를 갈아치웠다. 출생아가 줄고 사망자가 늘면서 인구는 2019년 11월부터 25개월 연속 자연 감소했다. 지난해 1~11월 누적 감소 인구는 4만1876명에 달했다.

26일 통계청이 발표한 '2021년 11월 인구동향'에 따르면 지난해 11월 출생아 수는 1만9800명으로 1년 전보다 1.3% 줄었다. 월간 출생아 수 기준으로 통계를 작성한 1981년 1월 이후 같은 달 기준 최저치다.

이에 따라 지난해 11월까지 누적 출생아 수는 전년 같은 기간 보다 3.4% 줄어든 24만4016명을 기록했다. 연간 출생아 수는 2019년 30만2676명에서 2020년 처음으로 20만명대로 떨어졌는데 올해도 20만명대에 머무를 게 확실시된다.

인구 1000명 당 출생아 수인 조출생률은 4.7%였다. 조출생률이 가장 높은 지역은 세종(8.7%)이고, 가장 낮은 지역은 전북(3.7%)으로 나타났다.

반면 급격한 고령화로 사망자 수는 빠르게 늘고 있다. 지난해 11월 사망자 수는 2만8426명으로 1년 전보다 11% 증가했다. 같은 달 기준으로 역대 가장 많았다. 이에 따라 지난해 1~11월 누적 사망자 수는 전년 대비 2.8% 늘어난 28만5892명으로 집계됐다. 인구 10만명당 사망자 수를 나타내는 조사망률은 6.7%였다.

이로 인해 지난해 11월 인구는 8626명 자연 감소했다. 역대 최대 감소폭이다. 지난해 1~11월 누계 인구 자연 감소분 또한 4만1876명으로, 1년 전 같은 기간 대비 64.9%(1만6490명) 늘었다.

문제는 혼인 건수가 줄어들면서 인구 감소 추세를 되돌리기 쉽지 않다는 점이다. 지난해 11월 혼인 건수는 1만7088건으로 1년 전보다 6% 줄었고, 1~11월 누계 혼인 건수는 17만2748건으로 전년 동기 대비 9.7% 감소했다. 인구 1000명 당 혼인 건수를 나타내는 조혼인율은 4건이었다. 조혼인율이 가장 높은 지역은 세종(4.9건)이고, 가장 낮은 지역은 대구(3.2)로 나타났다.

지난해 11월 이혼 건수는 8770건으로 1년 전보다 1.2% 감소했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr