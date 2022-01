[2022그린모빌리티어워드]상상 속에 그린카 현실로

[아시아경제 유현석 기자] 글로벌 자동차 산업의 최대 격전지로 떠오르고 있는 그린 모빌리티 시장을 대한민국이 주도하자는 취지로 마련된 ‘2022 대한민국 그린 모빌리티 어워드’에서 최우석 현대자동차그룹 전동화시험센터 상무가 산업통상자원부 장관상인 그린모빌리티상을 수상했다.

아시아경제가 주관하고 산업부·환경부 등이 후원한 대한민국 그린 모빌리티 어워드는 한 해 동안 그린 모빌리티와 관련한 기술 개발 등에 큰 업적을 기록한 인물과 기업을 선정·시상하는 행사다.

그린모빌리티상을 수상한 최 상무는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP용 모터·전력변환·배터리(Power Electric·PE) 시스템 개발에 기여한 공로를 인정받았다. 테크놀로지상(산업부 장관상)은 현대모비스가, 모빌리티 이노베이션상(환경부 장관상)은 포스코와 카카오모빌리티가 각각 선정됐다. 이 외에 모빌리티 R&D상(한국자동차산업협회 회장상)은 르노삼성이, 모빌리티 테크놀로지상(아시아경제 사장상)은 한국GM이 수상했다. 스마트그린상(아시아경제 사장상)은 효성, 뉴모빌리티상(아시아경제 사장상)은 SK텔레콤이 영예를 안았다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr