이재명 "국민내각·통합정부 만들 것…일체 네거티브도 중단"(종합)

"역사상 가장 젊은 내각 구성할 것…3040장관 적극 기용"

"국민, '역대급 비호감 대선'이라 평가…고개숙여 사과"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 26일 "이재명 정부는 위기 극복을 위한 국민 내각, 통합정부를 만들겠다"고 밝혔다. 특히 혐오와 편 가르기에 치중한 여의도 정치를 쇄신하고 상대 후보에 대한 일체의 네거티브 공세를 중단하겠다고도 했다.

이 후보는 이날 오전 여의도 당사에서 기자회견을 열어 이런 내용의 정치혁신 구상을 발표했다. 앞서 측근 그룹인 '7인회'가 백의종군을 선언하고 송영길 민주당 대표가 차기 총선 불출마를 발표한 데 이어 후보가 직접 통합정부 구성 등 정치개혁 방안을 내놓음으로써 쇄신 행보를 이어간 것으로 풀이된다.

이 후보는 "정파와 연령에 상관없이 국민을 위해 꼭 필요한 인재라면 넓게 등용해 '완전히 새로운 내각'을 구성하겠다"며 "위기 극복을 위해서라면 삼고초려도 마다하지 않겠다"고 밝혔다. 이어 "대한민국 역사상 가장 젊은 국민 내각을 구성하겠다"며 "청년 세대는 이재명 정부의 가장 든든한 국정 파트너다. 3040대 장관을 적극 등용하겠다"고 말했다. 또한 "나눠먹기식 회전문 인사로 국민을 실망시키지 않겠다"며 "이재명의 국민 내각은 책상머리 보고서 리더십이 아닌 현장형 해결 리더십으로 일대 전환될 것"이라고 말했다.

그는 3040세대 장관의 기용 영역에 대해서는 "과학기술 영역, 미래환경 영역, 에너지 관련 영역 등이 젊은 과학인재들이 맡기에 적정하다"며 "인공지능(AI)이나 디지털 영역도 속할 것"이라고 말했다.

이 후보는 현재 정치권에 대해 "정치의 존재 이유는 국민의 더 나은 삶이어야 한다"며 "그러나 지금 우리 정치는 대결과 분열, 혐오와 차별을 동원해서라도 상대를 굴복하게 만드는 자신들만의 '여의도 정치'에 갇혀버렸다"고 비판했다.

그는 "여의도에 갇힌 기득권 정치로는 위기를 극복할 수 없다. 불안한 리더십으로는 국민을 통합할 수 없다"며 "국민의 명령대로 하겠다. 대변화, 대혁신으로 국민에게 응답하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "저 이재명이 먼저 혁신하겠다. 민주당이 먼저 내려놓겠다"며 "대전환의 시대에 걸맞은 새로운 민주주의, 국민이 승리하는 새로운 패러다임으로 정치교체를 하겠다"고 강조했다.

다만 이 후보는 송 대표 불출마 선언 이후 및 당내 쇄신 흐름에 대해선 "할 수 있는 최대치를 하고 국민 눈높이에 맞추려는 노력이 필요하다"면서도 "특정인들의 정치 은퇴랄까, 이런 건 제가 감히 직접 요구할 수 있는 사안은 아니기 때문에 국민의 의견을 모아 가며 할 수 있는 방안을 계속 찾아보겠다"고 말했다.

그는 또 정치권이 내려놓아야 할 기득권에 대해 묻는 취재진의 질문에는 "지방정부 책임자와 국회의원의 출마자격 제한이나 4선 연임 금지, 사퇴시한 등에서 많은 차이가 있다"며 "당내에서 논의되는 것 중에 당 지도부 선거에서 비중이 너무 대의원에 집중된 부분도 그 중 하나"라고 말했다.

이 후보는 "대선 과정에서 격화되는 네거티브 공방에 대해 국민 여러분의 걱정이 많으신 줄 안다"며 "실망감을 넘어 역대급 비호감 대선이라는 말을 들을 때마다 면목이 없다. 고개 숙여 사과드린다"고 했다. 이어 "저 이재명은 앞으로 일체의 네거티브를 중단하겠다"며 "야당도 동참해달라"고 말했다.

그는 "대통령은 국가 국민 운명을 한 손에 쥔 사람이기 때문에 대통령 권한 행사에 영향 미치는 것에 대해선 자질을 검증해야 하며, 공방의 대상 될 것"이라며 "이와 무관한 네거티브 적 상황들에 대해서 상대 흠집 내는 것은 국민 도리가 아니다"고 언급했다.

