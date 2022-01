부천시 종합운동장 주변 역세권 개발사업 본격화…2024년 준공

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 '종합운동장 일원 역세권 융·복합개발사업'과 관련해 보상협의가 완료된 건축물부터 철거공사를 시작하는 등 사업을 본격화한다고 26일 밝혔다.

종합운동장역은 GTX-B 노선과 서부권광역급행철도(GTX-D)가 완성되면 소사-대곡선과 7호선을 잇는 쿼드러플 역세권이 돼 명실상부 부천의 관문이자 중요 교통요충지로 꼽힌다.

교통요충지에 추진하는 종합운동장 역세권 일원 융복합개발사업은 부천시와 LH가 종합운동장 일대 49만여㎡에 사업비 5028억을 투입해 R&D종합센터, 복합문화·스포츠시설, 친환경 주거단지 1533가구를 조성하게 된다.

아울러 4중역세권 도입 등 주변 여건의 변화와 포스트 코로나 이후의 다양한 미래 도입요소 검토가 필요함에 따라 종합운동장 역세권 일대 장기개발 구상을 위한 용역이 추진된다.

시는 이번 용역으로 종합운동장 융·복합개발사업 대상지는 물론 그 외 지역까지 범위를 넓혀 역세권 장기 개발구상을 진행한다는 방침이다.

시는 올해 말까지 토지보상을 완료하고 내년 공공(행복)주택을 분양할 예정이다. 준공은 2024년을 목표로 한다.

부천시 관계자는 "이번 도시개발사업을 통해 종합운동장 일대를 도시자족기능 확보와 신성장 동력 창출 등 부천시 지역균형 발전의 거점으로 육성할 계획"이라고 말했다.

한편 시는 현 종합운동장 부지에 임대아파트 건립설에 대해서는 "2017년 개발계획 수립시 컨벤션·지원시설을 도입해 종합운동장을 고도화하기 위해 용도를 자연녹지지역에서 2종 일반주거지역으로 바꾼 것으로, 일부 언론에서 제기한 임대아파트 건립 계획 및 구상은 전혀 없다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr