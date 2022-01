美 대입시험 SAT, 내년부터 컴퓨터로 본다

[아시아경제 조현의 기자] 미국 대학입학자격시험인 SAT가 전면 디지털화된다. 앞으로 수험생은 종이 시험지와 연필이 아닌 노트북 혹은 태블릿 PC로 시험을 치르게 된다.

SAT를 주관하는 칼리지보드는 25일(현지시간) SAT 시험을 디지털 포맷으로 변경한다고 밝혔다. 해외에서는 내년부터, 미국에서는 오는 2024년부터 디지털 시험으로 바뀐다.

시험은 감독관이 있는 학교 또는 지정된 시험장에서만 볼 수 있다. 수험생은 개인 소유의 노트북이나 태블릿 PC 혹은 주최 측에서 빌려주는 기기를 사용할 수 있다.

시험도 짧아지고 단순해진다. 시험 시간이 현행 3시간에서 2시간으로 줄어들고 수주 이상 걸리던 시험 결과도 며칠 내 나온다.

독해 지문은 짧아지고 문제는 지문당 한 개만 나온다. 수학 문제는 문항 글자 수가 줄어드는 등 덜 장황해진다. 프리실라 로드리게스 부회장은 "디지털 SAT는 치르기 편할 뿐만 아니라 더욱 적합한 시험이 될 것"이라고 말했다.

SAT는 코로나19 이전만 해도 미국 대학 지원에 필수였지만 팬데믹(세계적 대유행) 이후 제출을 의무화하지 않는 대학이 급증했다. 하버드대를 비롯한 다수 대학은 SAT 등 시험 성적보다 전반적인 학업 성취도와 다양한 활동 등에 더 비중을 두는 추세다.

최소 한 번 이상 응시한 학생 수도 2020년 220만명에서 지난해 150만명으로 급감했다.

