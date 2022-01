美 정찰용 무인기, 日 자위대 기지 첫 배치 추진...中 감시기능 강화

[아시아경제 이현우 기자] 미군이 중국에 대한 감시능력 강화를 위해 일본 자위대 기지에 정찰용 무인기(드론)를 처음으로 배치할 계획으로 알려졌다. 해당 드론이 미국과 중국이 분쟁 중인 남중국해 일대와 대만해협에서 운용될 것으로 보이면서 중국의 강한 반발이 예상되고 있다.

26일 아사히신문 등에 따르면 미국과 일본 정부는 가고시마현에 위치한 해상자위대 가노야 항공기지에 미군 무인기를 일시 배치하는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌다. 해당 드론을 통해 대만해협과 인접한 일본의 난세이제도 등에서 대중 감시능력을 강화하기 위한 전략으로 풀이된다.

앞서 양국은 지난 7일 연 외무·국방 장관 간 '2+2' 화상 회담에서 해양 진출 움직임을 강화하는 중국과 탄도미사일 개발을 추진하는 북한에 대한 정찰 활동 등을 위해 양국 시설의 공동 사용을 확대하기로 합의했다. 해당 합의에 따라 양국 정부는 가노야 항공기지에 미군 무인기를 배치할 계획을 세우고 있는 것으로 알려졌다.

해당 계획이 실행될 경우, 미군의 주력 드론인 MQ-9 기종 7~8기를 자위대 기지에 배치한 뒤, 미군 관계자 100명이 해당기지에 파견돼 드론의 운용과 정비를 담당토록 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 아사히신문은 "이르면 올봄 이후 배치해 1년 정도의 운용을 상정하고 있다"고 전했다.

자위대 기지에서 미군 무인기가 배치, 운용되는 것은 이번이 처음이다. 배치 목적 또한 대중 감시능력 강화임을 분명히 밝히고 있어 중국정부의 강한 반발이 예상되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr