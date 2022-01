[아시아경제 송승섭 기자]상상인그룹은 금융계열사인 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권에서 신입·경력직을 공개 채용한다고 26일 밝혔다.

채용은 상상인저축은행 4개(▲여신영업 ▲경영지원 ▲경영기획 ▲전산 ▲수신텔러), 상상인플러스저축은행 4개(▲콜센터 ▲여신영업관리 ▲경영기획 ▲경영지원), 상상인증권 3개(▲신입 ▲IB영업 ▲전산) 부문에서 이뤄진다.

선발은 서류와 1차 면접, 임원 면접, 최종 발표를 거쳐 이뤄진다. 접수는 다음 달 11일 자정까지다.

