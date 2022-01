현대모비스, 첫 매출 40조시대…지난해 영업익 2조401억, 전년比 12%↑

지난해 매출 41조7022억원, 영업익 2조401억원 기록

4분기 전동화 부품 매출 첫 2조원 넘어

[아시아경제 성기호 기자] 현대모비스가 사상 첫 매출 40조 시대를 열었다. 전동화 부품 매출도 4분기 기준 처음으로 2조원을 넘어섰다.

현대모비스는 지난해 매출 41조7022억원, 영업이익 2조401억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 2조3625억원이었다. 전년 대비 매출은 13.9% 늘었고 영업이익과 당기순익은 각각 11.5%, 54.7% 증가했다. 현대모비스의 연간 매출이 40조원을 넘어선 것은 최초다.

현대모비스는 지난해 4분기 기준으로는 매출 11조6114억원으로 전년 대비 8.8% 늘었다. 영업이익은 5286억원을 달성했지만 지난해 같은 기간보다 24.7%가 감소했다.

현대모비스측은 친환경차 생산 확대에 따른 전동화 부품 판매 증대와 중대형·스포츠유틸리티차량(SUV) 등으로의 고부가가치 핵심 부품 공급 확대가 매출 성장을 이끌었다고 설명했다. 공격적인 글로벌 영업 활동과 수주 품목 다변화, 신규 고객 확보 노력 등도 매출 확대에 기여했다.

지난해 4분기에 주력 사업인 모듈과 핵심부품 제조 분야 매출은 전년 동기 대비 5.9% 증가한 9조 3231억원을 기록했다. 이 가운데 전동화 부품 매출은 2조 482억원으로 분기 기준 전동화 매출이 처음으로 2조원을 넘어섰다.

특히 현대모비스는 지난해 해외 완성차 업체 대상으로 25억 1700만 달러 규모의 핵심 부품 수주를 달성했다. 전년 대비 43% 급증한 수주 실적이다. 올해는 이보다 50% 가량 증가한 37억 4700만 달러의 해외 수주 목표를 세웠다. 현대모비스는 전장과 램프, 전동화 등 핵심 부품 경쟁력과 현지 고객사 전담 조직을 통한 맞춤형 수주 활동에 나설 계획이다.

현대모비스 관계자는 "올해도 대내외 불확실한 경영 환경에 유연하고 효과적으로 대처해 수익성 향상은 물론 미래차 분야 핵심 기술 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 설명했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr