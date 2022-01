[클릭 e종목]현대차, 자동차 수익성은 아쉽지만 '판매 목표 기대'

[아시아경제 이선애 기자] 하이투자증권은 26일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 197,000 2022.01.26 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 현대차, 빛 바랜 분기 최대 매출현대차 작년 영업익 6조6789억원…"반도체난 뛰어 넘었다"(종합)현대차, 4분기 영업익 1조5297억...전년비 21.9% 증가 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 32만원을 유지한다고 밝혔다. 자동차 부문의 수익성은 아쉽지만 현대차가 제시한 다양한 연간 가이던스에 대한 달성 기대감이 상존한다는 판단에서다.

현대차의 1분기 실적은 매출액 31조9000억원(YoY +16.4%, QoQ +2.8%), 영업이익 1조7900억원(YoY +8.1%, QoQ +17.0%)을 기록할 것으로 전망한다. 차량용 반도체 쇼티지에 따른 감익 발생이 예상되며, 따라서 자동차 부문의 수익성은 여전히 5%를 밑돌 것으로 판단한다.

반면 금융 부문에서는 올해 상반기까지 높은 수익성 기조가 유지될 수 있을 것이다. 미국 중고차 시장이 차량용 반도체 생산능력 시설이 완료되는 3분기부터 본격적으로 안정화될 전망이기 때문이다. 또한 올해 1분기 중 인베스터데이(CEO Investor Day) 가 개최될 것으로 예상한다. 통상적으로 12월에 개최됐던 행사가 연기되었던 것인 만큼, 해당 행사에 대한 시장의 기대치가 높은 상황이다. 현대차는 이번 2021년 4분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 2022년 판매 목표치를 친환경차 56만400대(YoY +33.8%), BEV 22만대(YoY +56.3%)로 제시하며, 더욱 구체적인 전동화 사업 전략 업데이트는 CEO Investor Day를 통해 공유하겠다고 공식적으로 밝힌 바 있다.

신윤철 하이투자증권 연구원은 "4분기 실적 발표와 함께 우호적인 2022년 연간 가이던스가 제시됐다"면서 "글로벌 도매판매 432만대, 연결기준 매출액 성장률 13~14% 및 영업이익률 5.5~6.5%, 자동차 투자계획 9조2000억원, 자동차 FCF -0.5~+1.0 조원, 주당배당금 전년 동등 수준 이상(2021년 보통주 중간배당 1000원 / 기말배당 4000원)이 주요 골자다"고 설명했다.

