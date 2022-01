MS, 4분기 순익 21% 증가…월가 예상치 상회

[아시아경제 조유진 기자] 마이크로소프트(MS)는 지난해 4분기 매출액은 작년 동기보다 20% 증가한 517억달러(약 62조원), 순이익은 21% 늘어난 188억달러를 기록했다고 25일(현지시간) 밝혔다.

이는 금융정보 업체 팩트셋이 집계한 월가의 컨센서스(실적 전망치 평균)인 매출액 500억달러, 순이익 174억달러를 상회한 것이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr