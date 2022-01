<승진>

◆부서장

▲기업금융부장 김대중

◆실장

▲법무실장 김동건 ▲재무관리실장 박용신 ▲인증시스템실장 성재경 ▲통합관제실장 유선철

◆팀장

▲금융결제연구소 황선철 ▲총무부 오영석 ▲고객금융부 이창희 ▲금융인증센터 서은정 ▲플랫폼개발부 류향림 ▲정보보호부 오현우 ▲e사업실소속 배승만

◆1급(부장)

▲감사실 김호철

◆2급(수석부부장)

▲경영기획부 유성준 ▲총무부 임근섭 ▲디지털금융부 김현희 ▲e사업실 윤일진

◆3급(부부장)

▲경영기획부 이보람 ▲경영기획부 서준혁 ▲금융정보업무부 조영주 ▲금융정보업무부 김선미 ▲금융데이터융합센터 김대곤 ▲IT기획부 남선욱 ▲IT운영부 백선욱 ▲e사업실 김윤식

◆4급(과장)

▲경영기획부 김태훈 ▲디지털금융부 최규돈 ▲디지털금융부 정동원 ▲IT개발부 이수민 ▲IT개발부 박으뜸 ▲IT개발부 도현우 ▲IT운영부 김우철 ▲카드인프라사업실 한상엽 ▲e사업전산실 강호림 ▲정보보호부 서명환

