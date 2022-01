국내 최대 규모 '신안 태양광' 가동…참여주민, 연 90만원 수익

150메가와트(㎿)급 발전단지…연간 약 4만9000가구 사용할 전력 생산

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국내 최대 규모의 태양광 발전단지이자 주민참여형 사업인 '신안 태양광'이 상업운전을 시작한다.

산업통상자원부는 26일 전남 신안군에서 지자체, 국회의원, 주민참여 지역주민 대표 등 50여 명이 참석한 가운데 국내 최대 규모인 150메가와트(㎿)급 태양광 발전단지인 신안 태양광 준공식을 개최했다.

한국남동발전과 국내 태양광 모듈업체인 탑선이 참여한 신안 태양광 발전단지는 총 사업비 3196억원이 투입, 신안군 지도와 사옥도 소재 총 4개 마을에 건설됐다. 폐염전 부지를 활용한 이 발전단지는 우수한 일사량을 바탕으로 연간 209.7기가와트시(GWh)의 전력 생산 능력을 갖췄다. 4인 가구 기준으로 연간 약 4만9000가구가 사용할 수 있는 전력량이다. 이를 통해 발전소가 운영되는 20년 동안 석탄발전 대비 약 180만t의 온실가스와 410t의 미세먼지를 감축할 수 있을 것으로 예상된다.

특히 신안 태양광은 지금까지 추진된 주민참여형 사업 중 최대 규모의 주민 투자가 이뤄졌다. 발전소 인근인 지도, 사옥도 주민 2875명이 협동조합을 구성해 채권 방식으로 총 사업비의 4%인 128억원을 투자했다. 이 중 90%를 정부가 장기·저리 융자를 지원하는 방식의 '주민참여자금'으로 조달했다.

산업부 관계자는 "향후 발전소 전력판매 수익 중 연간 26억원이 주민조합에 지급될 예정으로 주민 한 명당 연간 90만원씩 돌아가게 된다"며 "이를 통해 농어촌 공동체 소득원 증대에 기여할 것"이라고 말했다.

농어촌 주민의 수익 증대를 통해 태양광 발전 사업에 대한 인근 주민들의 수용성을 제고해 나가겠다는 구상이다.

산업부는 또한 신안 태양광 사업을 추진하는 과정에서 계통연결의 경제성이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 지도·사옥도 내 소규모 발전사업을 통합 추진했다. 계통연결은 발전소에서 생산된 전기를 송배전선로를 통해 일반 가정, 산업 현장에 공급하는 것을 뜻한다. 발전사업 통합으로 규모의 경제가 확보되자 민자변전소(220㎿) 건설, 14㎞ 해저케이블 등 신규 송전선로 구축을 추진해 지역의 전력 계통 문제를 해소했다.

문승욱 산업부 장관은 기념사를 통해 "신안 태양광 준공이 주민참여형 이익공유 모델을 더욱 널리 확산되는 계기가 되길 기대한다"며 "더 많은 주민이 발전사업에 참여하고 수익을 더욱 공정하게 나눌 방안을 담은 '주민참여사업 개선방안'을 신안 사례를 참조해 곧 마련하겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr